Auto nel canale | morti marito e moglie | tornavano dalla festa di Capodanno

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ladiè finita in tragedia per un coppia di Galliate, provincia di Novara. I due,, sonodopo essere precipitati con l'in unnella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio. Le cause dell'incidente, avvenuto proprio a Galliate, sono al vaglio...

In attesa dei dati finanziari, Tesla chiude un ottimo 2023 per ciò che riguarda produzione e consegna di vetture. La crescita rispetto al 2022 è a ... (dday)

San Felice Circeo , 2 dicembre 2023 – I Carabinieri della stazione San Felice Circeo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di porto di ... (ilfaroonline)

... primo dealer diin Italia per fatturato e dimensioni, e del Gruppo Intergea , che invece è il primo dealer italiano per numero divendute. I due gruppi notimondo hanno creato la nuova ...... si prevede un aumento significativo delle installazioni di tecnologie verdi in tutta Europa... consentendo alle famiglie di utilizzare l'come fonte di energia domestica. 6. Centrali ...Rapimento a scopo di estorsione o l'epilogo di una travagliata crisi coniugale E' un giallo intricato quello che vede la sparizione la notte di Capodanno di due bambini tedeschi, ...Amalficar, azienda attiva in Costiera Amalfitana nel settore del noleggio auto con conducente, seleziona un autista per la prossima stagione turistica 2024. Sono richiesti, oltre alla massima ...