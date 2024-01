Auto | Mimit | 1 febbraio tavolo su nuovo piano incentivi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma, 2 gen. (askanews) – È stato convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro plenario delmotive che si terrà giovedì primo: la riunione avrà luogo a Palazzo Piacentini, sede del, e sarà presieduta dal ministro Adolfo Urso. Nel corso dell’incontro, a cui parteciperanno i principali rappresentanti delle imprese del settore, oltre alle organizzazioni della filiera, verrà illustrato ildegliper il settoremotive di prossima attivazione. Pilastri delsono lo svecchiamento del parco, col sostegno ai redditi più bassi, e il rilancio della produzione di veicoli in Italia; sono inoltre previsti il raddoppio degli ...

