Auto in fiamme a San Giorgio del Sannio | al lavoro i Vigili del Fuoco

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’vettura ina Sandel, in via Mazzini. È accaduto poco dopo le 22, ad essere investita dalleuna Ford. Sul posto sono giunti idelche hanno provveduto immediatamente a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto, per effettuare i rilievi, i Carabinieri della locale Stazione. Le cause del rogo sono tutt’ora da accertare da parte dei caschi rossi. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta la notte scorsa, 31 dicembre 2023, alle 3 in Via San Francesco a Pisa per l'incendio di un' ... ()

Roma, 31 dicembre 2023 – Inferno di fuoco a Mezzocammino , dove in largo Benito Jacovitti è scoppiato un incendio in un’autorimessa al di sotto di un ... (ilfaroonline)

Ucciso da un albero che cade sull'autostrada nell'istante esatto in cui la suastava passando ... Era stato colpito dalledurante i due giorni che a settembre avevano devastato la costa nord ...... i quattro imputati avrebbero costretto il presunto ladro su un', portandolo in una località ... in 4 a processo Chiosco ina Olbia, cosa è successo e cosa sappiamo I fatti più importanti e ...Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio e soprattutto l’origine di due incendi avvenuti nella notte tra venerdì e sabato e sera. Il primo a Buccinasco, dove a prendere fuoco ...Da accertare le cause del rogo. L’appello del sodalizio: "Era un mezzo importante, aiutateci con le donazioni" ...