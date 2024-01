Auto cade nel lago di Como con tre persone a bordo | morta una donna | gravissimi due uomini

Leggi su tpi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Grave incidente a Colico, in provincia di Lecco, dove un’è finita in un ramo deldidopo essere uscita di strada. Il bilancio è di una vittima e due feriti in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella frazione Olgiasca, nella strada dove si parcheggia per poi arrivare all’abbazia di Pione. Per motivi ancora da chiarire, l’su cui si trovavano le tresi è ribaltata, finendo in acqua dopo un volo di 40 metri. I soccorsi arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso di unadi 56 anni, mentre hanno iniziato a rianimare gli altri due passeggeri, un uomo di 79 anni portato all’ospedale di Gravedona e un sessantenne trasportato all’ospedale di circolo di Varese, entrambi in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ...