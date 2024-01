Auriemma | «Bisseck su Strootman? Quest’anno sempre l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Raffaelefa allusioni poco simpatiche sule sul presunto errore di Doveri pervento di Yanndurante la partita con il Genoa. Il suo intervento su Pressing. ERRORI – Raffaelenon è proprio il massimo della simpatia quando si parla della squadra capolista: «Quando vedo certe scene che riguardano, ma sarà un casonon voluto. Il Var che non interviene mi riporta alla memoria il Rigoletto di Verdi. L’episodio diè talmente eclatante che il Var doveva intervenire sicuramente. Perché non lo chiama l’arbitro? Quello che si vede a distanza di pochi giorni è incredibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...