Aumenti fino a 2 100 euro | ecco come funziona il bonus asilo nido 2024

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il governo viene incontro alle famiglie italiane con un incremento delper il: il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la l egge numero 213 dove si parla del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziarioe del bilancio pluriennale per il triennio- 2026. Cosa cambia Nel ...

... è un incentivo statale per poter sostenere le spese annue di iscrizione e consente, tra l'altro, di supportare anche tutti i casi in cui si necessita di assistenza domiciliare per i bimbiai ...L'agricoltura diffusa italiana ha bisogno di compiere un salto di quali tà cheil già buon ... La dotazione finanziaria del Fondoal 2025 ammonta a 225 milioni di euro 10 sono riservati ...I predoni delle campagne in Puglia stanno facendo razzia di olive che come diamanti vanno sorvegliate di notte e scortate di giorno e di notte durante i trasferimenti nei frantoi. E' la denuncia di Co ...Rimane in vigore fino al compimento del 18° anno di età del minore, offrendo un tasso di rendimento iniziale del 2,50%, che può aumentare fino al 4,50% al raggiungimento del 18° anno. Questi buoni ...