Attacco israeliano con droni a sud di Beirut | «Morto anche il numero 2 di Hamas»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un droneha colpito l’ufficio dialla periferia sud di, una roccaforte degli Hezbollah sostenuti dall’Iran, secondo la National News Agency (Nna) del Libano. I media statali libanesi hanno riferito che diverse persone sono rimaste ferite per l’e ci sarebbero 6 vittime. Una di loro è Saleh al Arouri,due dell’organizzazione, vicecapo del politburo di. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano franco libanese l’Orient-Le Jour. La notizia è stata poi confermatada, che nei suoi canali ufficiali ha parlato di «vilesionista». «Un droneha preso di mira un ufficio diad Al-Musharrafiya, vicino ad ...

Le notizie di lunedì 25 dicembre sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Raisi: «Tel Aviv pagherà per la morte del generale». Netanyahu ... (corriere)

Il capo di Stato maggiore delle forze di difesa israeliane Herzi Halevi ha dichiarato che L’esercito è in «stato di massima allerta» e deve essere ... (linkiesta)

Totalmente impreparati, o peggio. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano statunitense New York Times i militari israeliani non avevano preparato ... (ilfattoquotidiano)

Un’esplosione ha scosso i quartieri meridionali della capitale libanese Beirut attorno alle 17:45 locali. Non sono state ufficializzate le cause, ma ... (formiche)

L'uomo, che dallo scorso anno era anche vicepresidente dell'ufficio politico di Hamas e comandante dell'organizzazione in Cisgiordania, sarebbe morto nel corso del presuntoa ......in cui la leadership del movimento palestinese celebrava davanti alla tv la notizia dell'in ...avvenuta nella periferia sud di Beirut e attribuita dai media locali a un drone. Sulla ...Il vicecapo del politburo di Hamas, Saleh Arouri, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sobborgo di Beirut. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano franco libanese ...Un raid su Beirut provoca la morte di al-Arouri. E' il dirigente di Hamas di più alto rango colpito da Israele dall'inizio dell'operazione militare della Striscia di Gaza. Gli Stati Uniti avevano mess ...