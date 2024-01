Atp250 Brisbane | Arnaldi di rimonta su Fucsovics

Inizia bene il 2024 di Matteo Arnaldi. L'azzurro supera il primo turno dell'dibattendo l'ungherese Marton Fucsovics (5)67 64 76(7) e qualificandosi per un secondo turno dove l'attende ora il qualificato lucky loser slocavvo Lukas Klein che ha battuto a ...Rafa Nadal è in Australia per partecipare al torneodi. Un appuntamento da ricordare, perché segna il rientro definitivo nel circuito del campione spagnolo dopo un anno di assenza causa infortunio. C'é molta curiosità sulle condizioni ..."Non sono testa di serie, ho l'età che ho. È passato un anno. C'è stato un intervento chirurgico, è stato un lungo periodo senza potermi allenare a un livello decente. Per me, sapere come andranno le… ...Inizia bene il 2024 di Matteo Arnaldi. L'azzurro supera il primo turno dell'Atp250 di Brisbane battendo l'ungherese Marton Fucsovics (5)67 64 76(7) ...