Atp e Wta di Brisbane | Arnaldi e Bronzetti proseguono il Torneo | è secondo turno

(Di martedì 2 gennaio 2024)– Dopo aver lottato anche contro la pioggia, che ha fermato i rispettivi match in campo, Matteoe Lucial’Atp 250 di. Gli Azzurri accedono entrambi ale puntano a proseguire le competizioni fino in fondo.ha superato l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio finale di 6(5)-7, 6-4, 7-6(7), mentreha vinto con la statunitense Ashlyn Krueger per 6-4, 7-5. Il primo affronterà lo slovacco Lukas Klein, proveniente dalle qualificazioni e la seconda giocherà con Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1 e numero 2 nella WTA. Foto Sposito/FITP ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

Nel periodo 31 dicembre-7 gennaio 2024 prende il via la grande stagione di Tennis su Sky Sport , in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ... (sportintv.eu)

Nella notte fra il 30 e il 31 dicembre al via su Sky e in streaming su NOW i tornei del circuito maschile ATP e di quello femminile WTA, come ... (digital-news)

Sky dal 2024 al 2028 trasmetterà oltre 80 tornei con più di 4000 partite l'anno fra Masters 1000, 500 e 250, oltre a Wilmbledon e leFinals di Torino, DAL 2024 TUTTO SU SKY 1) NOVAK ...Esordio tutto sommato positivo per il finalista delle Next GenFinals Arthur Fils. Il francese ...Auckland - Svitolina batte Wozniacki. Raducanu torna e vince Ad aggiudicarsi il super match di ...Matteo Arnaldi ha superato il primo turno del torneo Atp 250 in corso a Brisbane battendo in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics. Punteggio finale 6(5)-7, 6-4, 7-6(7). Ieri l'azzurro aveva perso il p ...Dopo un anno di assenza, Rafa Nadal è rientrato nel circuito del singolare Atp con una prova più che convincente, battendo l'austriaco Dominic Thiem in due set (7-5, 6-1). Lo spagnolo, fermato dai pro ...