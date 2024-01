Atp e Wta Brisbane 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 3 gennaio con Arnaldi | Bronzetti e Giorgi

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ildicon glie l’didel torneo combined Atp 250 e Wta 500 di. Giornata molto intensa sul cemento australiano, dove andranno in scena ben 20 match. In campo tre italiani, ovvero Lucia, Camilae Matteo. Debuttano anche Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, rispettivamente prima e seconda forza del seeding femminile, mentre nel maschile torna in campo Holger Rune. Da segnalare anche il big match tra ex numero uno al mondo Osaka-Pliskova. Di seguito l’dicompleto. PAT RAFTER ARENA Dalle 02.00 – (WC) Osaka vs Pliskova Non prima delle 03:30 – (1) Sabalenka vs ...