Atp di Hong Kong | Musetti conquista gli ottavi di finale | è la prima vittoria del 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 gennaio 2024)– Arriva ladelper Lorenzo. Uno dei protagonisti leggendari della Coppa Davis dello scorso anno torna in campo e si prende una buonaper proseguire il cammino nell’Atp di. Vince con Chak-Lam Wong per 6-4,7-5 e vola aglidi. Nella prossima sfida incontrerà il russo Pavel Kotov. Foto internazionaliBNLditalia.coom/Sposito ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Il resto dei social viene in automatico