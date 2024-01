ATP Brisbane | Rafael Nadal | “Sono stato solido | il mio obiettivo è chiaro Thiem non gioca con fiducia”

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024) Buona la prima per. Tornato dopo quasi un anno a disputare una partita in singolare, il campione spagnolo si è imposto contro l’austriaco Dominicnel primo turno dell’ATP250 di(Australia). Sul campo della Pat Rafter Arena l’iberico ha prevalso con il punteggio di 7-5 6-1, impressionando per il livello di gioco espresso. “Ti puoi aspettare di tutto, cose fantastiche ma anche disastri. Hoto con solidità,contento di non aver preso decisioni sbagliate in termini di scelta dei colpi“, ha dichiarato Rafa in conferenza stampa. “Voglio semplicemente godermi ogni singolo giorno in cui ho l’opportunità di essere in campo. Il mioè ancora a medio termine, cercare di essere competitivo tra un paio di mesi. Se lo fossi già ora ...