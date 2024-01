ATP Brisbane | Rafael Nadal ritorna con una convincente vittoria su Thiem

(Di martedì 2 gennaio 2024) C’era un’attesa enorme per il ritorno in campo died il campione spagnolo ha cominciato il suo 2024 con unacontro Dominicnel primo turno dell’ATP 250 disi è imposto sull’austriaco in due set con il punteggio di 7-5 6-1 dopo un’ora e mezza di gioco. Il mancino di Manacor non giocava una partita ufficiale addirittura dal secondo turno degli Australian Open dello scorso anno, ma quest’oggi ha sicuramente mostrato di essere già in buonissime condizioni, mostrando in certi momenti sprazzi del migliorin assoluto.è stato eccezionale nei propri turni al servizio, dove non ha concesso nemmeno una palla break. Ottimo il rendimento con la prima, con cui ha vinto l’88% dei ...

Il 2024 inizia con una vittoria per Matteo Arnaldi . Sono serviti due giorni e tre set all'azzurro per battere l'ungherese Fucsovics nel primo turno dell'250 di. 6 - 7, 6 - 4, 7 - 6 il punteggio finale in 3 ore e 8 minuti di gioco complessive , divise tra lunedì e martedì vista l'interruzione per pioggia. Una partita all'insegna dell'...La vittoria per cancellare un anno buio e scrivere un nuovo capitolo . Il 2 gennaio 2024 segna un nuovo inizio per Rafael Nadal che riparte con una vittoria all'250 dicontro Dominic Thiem . Due set vinti in un'ora e 26 minuti, la versione deluxe di Rafa che è apparso in grande spolvero nonostante l'inattività per i problemi fisici. Colpi di ...