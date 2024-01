ATP Brisbane 2024 | risultati 2 gennaio | avanzano quattro australiani | tra i quali Jordan Thompson

(Di martedì 2 gennaio 2024) Prosegue il primo turno dell’ATP 250 diche, a causa di nuovi ritardi causati dalla pioggia, si chiuderà domani, quando scatterà anche il secondo turno. In casa Italia prosegue il cammino di Matteo Arnaldi, che nella prosecuzione del proprio incontro interrotto ieri, supera il magiaro Marton Fucsovics per 6-7 (5) 6-4 7-6 (7). Il match di cartello oppone l’iberico Rafael Nadal all’austriaco Dominic Thiem: ad uscire vincitore è lo spagnolo, con lo score di 7-5 6-1. Sono beni padroni di casache superano oggi il turno: nei due derbyelimina Aleksandar Vukic per 6-3 6-2 e Rinky Hijikata supera Thanasi Kokkinakis con lo score di 7-6 (8) 6-2, mentre James Duckworth regola lo statunitense Jeffrey John Wolf per 6-3 6-4, ed infine Jason Kubler approfitta del ritiro ...

