Atp Brisbane 2024 | Nadal | “Obiettivo essere competitivo tra due mesi | oggi bella giornata”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) Rafaelha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Dominic Thiem nel primo turno dell’Atp. Il primo match del maiorchino, al ritorno in campo dopo un anno di stop, ha dato indicazioni positive e accolte con soddisfazione dallo stesso mancino di Manacor. “Ho avuto una, quando torni dopo così tanto tempo ti puoi aspettare di tutto in campo. Grandi cose o disastri – spiega– Sono contento di come ho giocato, soprattutto perchè ho sempre preso decisioni giuste su quando e come applicare gli schemi di gioco. Comunque non cambio il mio punto di vista, è solo una partita e l’importante è rimanere in salute. Sarà importante recuperare, devo capire se e come riesco a giocare più partite in un torneo. Andiamo giorno per giorno, sul medio termine ...