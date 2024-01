Atp 250 Hong Kong 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 3 gennaio con Musetti

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il, glie l’didella giornata diper l’Atp 250 di. Torna in campo Lorenzo, che dopo il successo al primo turno contro il beniamino di casa Wong, sfida il russo Kotov. L’azzurro scenderà in campo per ultimo: prima di lui toccherà al giovane Shang, contro Van de Zandschulp, e a due teste di serie (la 3, Tiafoe, e la 2, Khachanov). Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT Dalle 07:00 – Van de Zandschulp vs (WC) Shang A seguire – (3) Tiafoe vs Kecmanovic Non prima delle 11:00 – Ruusuvuori vs (2) Khachanov A seguire – (6)vs Kotov SportFace.

Un nuovo anno tennis tico pronto per palesarsi alle porte dei numerosi appassionati della racchetta. Come di consueto, sarà l’Australia a dare il via ... (metropolitanmagazine)

Dopo sei sconfitte consecutive, Lorenzo Musetti ritrova il sorriso. Il carrarese inizia bene il 2024, battendo il debuttante Chak Lam Coleman Wong nel primo turno dell'di Hong Kong con il punteggio di 6 - 4, 7 - 5 in un'ora e 46 minuti. Vincere era importante per Lorenzo per ritrovare quella fiducia persa nel 2023, ma soprattutto la vittoria che mancava dal ...Il programma di mercoledì 3 gennaio con gli orari e l'ordine di gioco del torneo combinede Wta 500 di Brisbane 2024 . Giornata molto intensa sul cemento australiano, dove andranno in scena ben 20 match. In campo tre italiani, ovvero Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Matteo Arnaldi. ...Rafael Nadal ha battuto Dominic Thiem 7-5, 6-1 nell'ATP di Brisbane. Lo spagnolo non giocava in singolare dall'Australian Open 2023.Giornata un po' particolare, quella dell'ATP 250 di Hong Kong, prima dell'ingresso in campo di Lorenzo Musetti. Si sono giocati sette match, di cui due andati al terzo set ed uno con risvolti che defi ...