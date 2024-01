Atp 250 Brisbane 2024 | buona la prima per Nadal | spazzato via Thiem in due set

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un grande Rafavince al rientro in campo, dopo il doppio perso contro Thompson/Purcell a Perth, in singolare contro un deludente Dominic. 7-5 6-1 il punteggio a favore del maiorchino che, dopo un primo set combattuto, sfrutta il vistosissimo calo di intensità dell’austriaco per archiviare la pratica in un’ora e mezza di gioco. Vittoria numero 1069 per, che torna al successo nel circuito maggiore dopo oltre 11 mesi, 7-5 2-6 6-4 6-1 contro Draper agli Australian Open il 16 gennaio 2023,dell’infortunio nel match successivo con McDonald. Partita perfetta dello spagnolo, che perde solo sei punti al servizio e vince l’88% dei punti con lain campo. Troppo discontinuo, che dopo il primo set perso ha smarrito una fiducia che sembrava ritrovata negli ultimi ...

TENNIS - Prima partita del nuovo anno per il 21enne tennista di Carrara. Nei 16esimi di finale del torneodi Hong Kong se la vedrà tra poco (ore 11,30) contro l'idolo locale Coleman Wong #253 delle classifiche mondiali. Nonostante uno scorcio finale di 2023 affatto esaltante Lorenzo Musetti (nella ...Avanza al secondo turno Lucia Bronzetti al Brisbane International presented by Evie, WTA 500 che si disputa in contemporanea con unal Queensland Center sul duro (Green Set cushion, montepremi $1.736.763). Bronzetti, numero 52 del mondo, ha sconfitto 64 75 la diciannovenne statunitense Ashlyn Krueger, numero 82, in un ..."Non sono testa di serie, ho l'età che ho. È passato un anno. C'è stato un intervento chirurgico, è stato un lungo periodo senza potermi allenare a un livello decente. Per me, sapere come andranno le… ...Al ritorno in campo dopo un anno di stop, Nadal ha battuto Thiem con lo score di 7-5, 6-1 in un'ora e 30 minuti di gioco. Una prestazione brillante dello spagnolo che ha vinto il 90% di punti con la ...