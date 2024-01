Atletico Madrid | Simeone | “Girona? Lotterà sicuramente per entrare in Champions League”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Diego, tecnico dell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il. La sfida determinerà l’immediato futuro delle squadre nella lotta alla conquista della Liga 2023/2024. “Noi guardiamo sempre prima in basso, per vedere chi è alla ricerca di un posto in. Di conseguenza guardiamo chi sta davanti a noi“, ha spiegato il tecnico. “Credo che il pericolo sia per entrambe le compagini, perché più in basso ci sono squadre che lavorano molto bene: Real Sociedad, Athletic, Valencia stanno crescendo. Ilsenza dubbioper la possibilità diin“. “Penso che abbiano un allenatore con le idee molto chiare, ...

... col territorio, con le istituzioni sportive più un ambasciatore Db Monaco di Baviera (Germania) 01/08/2017 - Audi Cup /- Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio ...Calciomercato Napoli , ultime notizie: clamorosa ipotesi per gennaio, Amir Rrahmani potrebbe essere venduto all'! Lo sostiene il giornalista Giovanni Scotto del quotidiano Il Roma, intervenuto oggi in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Stando a quanto dichiarato da Scotto, infatti, Rrahmani ...Sfida ad alta quota ne La Liga: il Girona ospita l'Atlético Madrid allo Stadio Montilivi, mercoledì alle 21.30. Padroni di casa, sorpresa del campionato, occupano la seconda posizione, a pari punti co ...Pronostico Girona-Atletico Madrid, quote scommesse e risultato esatto, per questo big match di La Liga spagnola, in programma il 03/01/2024.