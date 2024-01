Atalanta sfida Sassuolo in Coppa Italia | Gasperini Difficile

(Di martedì 2 gennaio 2024) "Abbiamo la giusta fiducia" ha detto alla vigilia il tecnico degli orobici BERGAMO - "Queste sono partite diverse, sono a eliminazione diretta, abbiamo visto delle gare in cui ci sono state delle sorprese. È vero che ilin campionato non si sta ripetendo come gli altri anni, ma sta facendo

La solita, presente, Dea che anche in questa stagione sportiva sta lottando compiutamente per cercare di centrare la qualificazione alla prossima ... (metropolitanmagazine)

Atalanta e Sassuolo guardano in Francia per la difesa: come riferisce Foot Mercato, piace Lilian Brassier, centrale 24enne che può lasciare... (calciomercato)

L’ Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce . Per rinforzare il reparto difensivo, vista l’assenza ... (sportface)

Gian Piero Gasperini , allenatore dell', ha parlato a SportMediaset alla vigilia dellaal Sassuolo di domani, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024 . ' Per noi la Coppa Italia è importante , negli ultimi ...Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in vista delladi Coppa Italia contro l'. I dettagli Alessio Dionisi ha parlato ai canali ufficiali del Sassuolo in vista degli ottavi di Coppa Italia contro l'. ...Domani alle 14 ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese parlerà alla vigilia della sfida di Coppa italia contro la Salernitana.Stagione 2012-13, Nicklas Bendtner si allena a Vinovo in attesa di ritrovare la condizione migliore. All'allora allenatore Antonio Conte sceglie l'attaccante ...