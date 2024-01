Atalanta-Sassuolo ottavi Coppa Italia | 03-01-2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

I Biglietti per Atalanta-Sassuolo sono usciti. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium Tramite il sito ... (calcionews24)

Atalanta e Sassuolo guardano in Francia per la difesa: come riferisce Foot Mercato, piace Lilian Brassier, centrale 24enne che può lasciare... (calciomercato)

L'eventuale quarto, tra una settimana contro, si incastrerebbe nel calendario di un gennaio che per Pioli, criticato come mai durante le precedenti 4 stagioni rossonere, assume ...Arrivi: Partenze: BOLOGNA Arrivi: Partenze: CAGLIARI Arrivi: Partenze: EMPOLI Arrivi: ... ROMA Arrivi: Partenze: SALERNITANA Arrivi: Partenze:Arrivi: Partenze: TORINO Arrivi: Partenze:...La Juventus avrebbe messo gli occhi su Ademola Lookman, attaccante classe 1997 dell'Atalanta e della nazionale nigeriana, per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.Dopo la partenza dello svedese serve sistemare il reparto difensivo: il punto su Kevin Bonifazi e Marco Di Cesare ...