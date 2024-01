Atalanta | è ufficiale Hien | ha scelto il numero 4

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dall’Hellas Verona di Isak Malcolm Kwaku, centrale difensivo di 191 centimetri, destro di piede: hail 4 comedi maglia. Nato a Kista, in Svezia, il 13 gennaio 1999 da genitori di origini ghanesi e del Burkina Faso, approda in nerazzurro dall’Hellas Verona, in forza al quale ha disputato la prima parte della corrente stagione, collezionando 10 presenze – tutte da titolare – in Serie A. Anche nella scorsa stagione ha giocato con l’Hellas Verona, totalizzando 33 presenze in Serie A, incluso il vittorioso spareggio-salvezza contro lo Spezia. All’Hellas Verona era approdato a fine agosto 2022 dopo aver disputato nelle settimane precedenti sei partite (con un gol) nelle qualificazioni alla Conference League col Djurgardens, con cui aveva debuttato ...