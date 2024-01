Assicurazione auto scatta l’obbligo per tutti

A partire dal 23 dicembre, non esistono più deroghe per l’ assicurazione dei veicoli a motore, o quasi. Una nuova normativa impone che tutti i mezzi ... (quifinanza)

RC Auto : scopri quanti sono gli Italia ni che guidano senza assicurazione . RC Auto : un obbligo per tutti gli Auto mobilisti responsabili che in ... ()

Assicurazione auto : nuovo obbligo per i conducenti di auto in Italia che scatta a partire dal 23 dicembre , secondo la nuova normativa Europea che ... ()

Quando si tratta di sottoscrivere o rinnovare una polizza assicurativa per l’ auto si cerca in genere di individuare la più conveniente, ma al tempo ... (bergamonews)

Il 2024 porta diverse novità per quanto riguarda le assicurazioni auto , innanzitutto per i soggetti disabili e anche per alcune tipologie di ... (informazioneoggi)

Infatti è previsto che sia obbligatoria l'RCA dal 2014 anche per veicoli fermi in ... Scatta, infatti, - si legge su Il Secolo d'Italia - l'obbligo anche perferme o parcheggiate in ...... si può valutare di stipulare un'viaggio: considerando innanzitutto la destinazione e ...aumentano le assicurazioni online Tra le soluzioni più apprezzate si trovano quelle per le, i ...Sono oltre 765.000 gli automobilisti che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023. E’ quanto em ...C’è chi ha intestate centinaia di auto e il PRA non se ne accorge, ma se il cittadino perbene non paga la multa, allora pignorano i mobili ...