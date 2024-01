Assenza e ritorno pianificato per Ferragni? La strategia della mancanza

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dopo lo scandalo del pandoro Balocco e l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, l'impero di Chiarapotrebbe essere in crisi. Problemi non solo con i follower, che hanno negli ultimi giorni avanzato il disguido dei prodotti ordinati sull'e-commerce e mai ricevuti, ma anche con i brand, che piano piano stanno facendo un passo indietro rispetto alle collaborazioni contrattate con l'influencer. Safilo Group, per esempio, ha comunicato "l'interruzione dell'accordo di licenza a seguito di violazioni di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio". Intanto continua il silenzio social. Apparizione-lampo di Capodanno sul profilo di Fedez a parte. Ma qual è il danno economico di questa? A rivelarlo a Libero è Gianluigi Ballarani, docente presso l'università di Pavia in Digital. "Se consideriamo ...