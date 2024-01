Assedio ai Pronto soccorso | Migliaia attendono il ricovero Le barelle diventano letti provvisori per i malati

(Di martedì 2 gennaio 2024)ai, al Nord come al Sud. L’aumento dei casi di influenza e di Covid ha fatto andare in tilt il sistema delle emergenze in varie realtà, e sonoi pazienti in attesa dicostretti a sostare ore o giorni proprio nei(Ps) , sempre più affollati. I posti letto ospedalieri ormai scarseggiano ed è riesploso il fenomeno preoccupante delle "barellopoli":...

soccorso sottoin questi ultimi giorni di festività e aumentano in modo preoccupante i tempi di attesa dei pazienti che necessitano di un ricovero. "Solo nel Lazio " spiega Fabio De ...Si aggrava la situazione neisoccorso di tutta Italia: in questi ultimi giorni di festività, 'sono sotto' ed aumentano in modo preoccupante i tempi di attesa dei pazienti che necessitano di un ricovero. A fornire ...ROMA – Assedio ai pronto soccorso, al Nord come al Sud. L’aumento dei casi di influenza e di Covid ha fatto andare in tilt il sistema delle emergenze in varie realtà, e sono migliaia i pazienti in att ...Assedio ai Pronto soccorso, al Nord come al Sud. L’aumento dei casi di influenza e di Covid ha fatto andare in tilt il sistema delle emergenze in varie realtà, e sono migliaia i pazienti in attesa di ...