Ascolti tv lunedì 1 gennaio | testa a testa tra ‘Meraviglie’ e ‘Natale a tutti i costi’

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) –nel prime time del primo giorno dell’anno, tra ‘Meraviglie d’Africa – Namibia’ di Alberto Angela su Rai1, visto da 2.499.000 spettatori con il 16.1% di share, esu Canale 5, che ha totalizzato 2.519.000 spettatori con il 14.6% di share. Grazie anche alla vittoria in access prime time di ‘Affari tuoi’, che ha ottenuto 5.024.000 spettatori e il 25.44 di share, Rai1 è risultata la rete più vista sia in prima serata (con una media di 4.121.000 e del 21.37% di share) che in seconda serata (con una media di 1.314.000 e del 14.42% di share). Al terzo posto tra glidel prime time si è piazzato il docufilm ‘Io, noi e Gaber’ su Rai3, con 1.604.000 spettatori e il 9.5% di share. A seguire, tra gli ...