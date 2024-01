Arriva il Gelo Artico in Italia | Dopo il Ciclone della Befana | Neve e Crollo delle Temperature

Elon Musk è arriva to ad Atreju 2023 con una Tesla bianca, ma non era solo durante il tragitto e nemmeno dopo avere lasciato la festa di Giorgia ... (open.online)

ROMA - Il nuovo anno è partito nel segno dell'anticiclone e di un clima che tornerà nuovamente mite su gran parte delle nostre regioni. Per avere una decisa svolta verso scenari tipicamente invernali ...Il freddo invernale sta arrivando, le festività con un clima mite e temperato saranno presto dimenticate grazie all'arrivo di un ciclone nei giorni dell'Epifania. Fino al 6 di gennaio, il clima sarà ...Il meteo sta per cambiare: in Italia il 2024 è partito nel segno dell’anticiclone e di un clima che tornerà nuovamente mite su gran parte delle nostre regioni. Per avere una decisa svolta verso scenar ...Le previsioni meteo del weekend dell'Epifania annunciano l'arrivo di Burian con temporali e gelo anche a Napoli e in Campania.