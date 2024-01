Arnaldi-Klein stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

...Kalinina vs Burel A seguire - (9) Linette vs Bucsa A seguire - Baptiste o Collins vs (15) Zhu COURT 10 Dalle 02.00 - Heliovaara/Peers vs Dimitrov/Korda Non prima delle 04.00 -vs (Q)...BRISBANE (AUSTRALIA) - Matteobatte in rimonta l'ungherese Fucsovic ed approda al secondo turno dell'Atp 250 di Brisbane. ... Nel prossimo turno affronterà lo slovacco Lukas, proveniente ...Matteo Arnaldi ha iniziato bene la sua avventura in Australia. Il ligure ha sconfitto in un match particolarmente lottato il magiaro Marton Fucsovics e si è qualificato per gli ottavi di finale dell'A ...Matteo Arnaldi ha centrato l'obiettivo: qualificarsi agli ottavi di finale dell'ATP250 di Brisbane (Australia). Il ligure ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics per 6-7 (5) 6-4 7-6 (7) in un match sv ...