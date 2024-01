Arabia Saudita | che critiche a Mancini | “Ma guarda un altro campionato?”

Leggi su notizie

(Di martedì 2 gennaio 2024) Grosse polemiche dopo le convocazioni del ct per la Coppa d’Asia: esclusioni eccellenti, i giornali non hanno compreso alcune scelte da parte dell’allenatore per competizione continentale Tutto (quasi) pronto per la Coppa d’Asia, che prenderà il via il prossimo 12 gennaio in Qatar. Giappone e Corea del Sud sono le due nazionali favorite per i bookmakers, occhio però anche a Iran, Australia (dal 2007 inserita nella manifestazione) e, da quest’estate guidata dall’ex ct azzurro Roberto. Il suo addio improvviso all’Italia aveva fatto nascere discussioni clamorose, soprattutto ipotizzando l’imminente accordo (poi trovato) con quella che sarebbe diventata la sua nuova Nazionale. Robertoè stato criticato dopo aver scelto la lista dei calciatori convocati per la Coppa d’Asia 2024 (Ansa Foto) – ...