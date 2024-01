Aprilia – Deferito 40enne per guida sotto effetto di alcool

(Di martedì 2 gennaio 2024) A fine anno 2023 a(LT), i Carabinieri del Reparto Territoriale attraverso le articolazioni delle stazioni dipendenti, nel corso di un predisposto servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, deferivano in stato di libertà per il reato dil’influenza dell’, cittadino straniero -classe 84-. Nello stesso contesto pattuglie dipendenti delle Stazioni e N.O.R.M. controllavano 77 mezzi e 89 persone. 2 autovetture venivanoposte a fermo amministrativo poiché sprovviste di copertura assicurativa. (Com/Red/ Dire)

