App BancoPosta non funziona e mancato login PostePay il 2 gennaio con errore 429

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Primo giorno lavorativo del 2024 non certo perfetto per Poste Italiane: l’appnonin questo martedì di inizio anno e si registrano dei gravi rallentamenti anche per l’app. Le anomalie non sono poche e convergono tutte in untutto da esaminare, quello etichettato a sistema con il codice 429. A partire da subito dopo le ore 9:30, sono cominciate le difficoltà di accesso all’interno delle applicazioni per gli smartphone di Poste Italiane. Più nel dettaglio poi, l’appnonper centinaia di utenti in tutta Italia che tentano l’accesso al loro profilo di home banking (come prontamente riportato dalle segnalazioni presenti sul portale Downdetector). Alle 10 circa di questa mattina, le difficoltà sono aumentate notevolmente coinvolgendo ...