Anziano rinvenuto senza vita nella sua abitazione

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina un uomo di 80 anni è stato, all’interno della suadi Peitradefusi. Pare che l’uomo sia deceduto nel sonno notte, per causa naturali, il corpo scoperto questa mattina è stato trasportato presso l’Ospedale di Benevento per gli accertamenti di rito. Sul luogo, oltre al medico legale, sono intervenuti i Carabinieri locali per svolgere le imputazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nel corso del controllo i poliziotti hanno42 confezioni termosaldate contenenti cocaina, ... ← Truffa del falso incidente, due arresti a Perugia:non abbocca Potrebbe anche ...Sono stati dissequestrati l'abitazione della coppia, dove vive anche l'padre della donna, ... Ad alimentare i sospetti dei magistrati erano state le condizioni in cui era statoil ...La Squadra Mobile di Sondrio indaga sul misterioso ritrovamento di una busta con 10mila euro in un bosco vicino alla città. Nel pomeriggio del 25 dicembre un anziano residente nel ...Un pomeriggio di grande apprensione per una 90enne riminese, che per alcune ore ha fatto perdere le proprie tracce facendo scattare le operazioni di ricerca. L’anziana è stata infine rintraccuata, a c ...