Antonio | la mobilitazione per il bimbo che lotta per la vita

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi chiama, è un bellissimodi appena otto anni e stando tra lae la morte. Una tragedia improvvisa, a tratti inspiegabile, quella che ha scosso non solo il periodo che ha preceduto le festività natalizie, ma l’esistenza tutta di una famiglia residente a Manocalzati.fino a qualche settimana fa appariva come un bambino sano e senza alcun problema clinico riscontrato in precedenza. Improvvisamente si è sentito improvvisamente male è gli è stata riscontrata la rottura di un vaso arterioso- venoso nei tessuti del cervello che ne sta mettendo a rischio la sua giovane e innocente. Il piccolo è stato sottoposto a due operazioni alla testa per il restringimento dell’aneurisma. ma resta in stato di coma e, purtroppo, la prognosi ...