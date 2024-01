Antenna in via La Pira | il TAR rigetta il ricorso di Iliad | “È vicino ospedale”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 2 gennaio 2024) Caserta. La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presidente Michelangelo Maria Liguori, nella sentenza 622/2023,ilpresentato dalla societàS.p.A. contro i provvedimenti del Comune di Caserta relativi all’installazione diper telefonia mobile in Caserta alla via Giorgio La, alle spalle del nosocomio casertano. Il Comune di Caserta con 2 atti a firma dell’ing. Vitelli, nel gennaio 2023 annullava con Determina n° 25 – “in autotutela il provvedimento silente creatosi sulla richiesta di rilascio dell’auto­rizzazione per la realizzazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare“; successivamente, il 21 aprile 2023 emetteva “Ordinanza di demolizione“, intimando “aS.p.a., al ...