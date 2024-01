Anno nuovo | Milan nuovo? Pioli cerca continuità | ostacolo Cagliari per andare avanti in Coppa

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) E’ unalla ridi, quella che per la verità in casa quest’c’è stata, quello che si presenta, in formazione chiaramente rimaneggiata, dall’, che si frappone tra il Diavolo e la possibilità di giocare i quarti di finale diItalia. In una stagione fin qui abbastanza travagliata, fatta di alti e bassi, con l’eliminazione ai gironi di Champions e una corsa scudetto che sembra ormai tagliare fuori i rossoneri, troppo balbettanti per poter davvero pensare di ricucire il gap, laItalia diventa un obiettivo vero, per provare ad alzare al cielo un trofeo in attesa di capire se anche in Europa League si riuscirà a far strada.è stato blindato dalla società, ma i ...