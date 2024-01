Andreas Muller spiazza i fan | “Per me Veronica aspetta due maschietti”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo che la celebre e amatissima coppia di ballerini, composta daPeparini, ha fatto sapere di essere in attesa di due gemelline, i fan sono stati fin da subito entusiasti e felicissimi per la lieta notizia. Però, proprio quando sembrava che tutto stesse andando per il meglio, ecco che i due sono venuti a conoscenza di qualche problemino. La coppia ha passato un periodo non molto piacevole dopo che i medici avevano riscontrato delle anomalie da non sottovalutare e che avrebbero potuto compromettere la salute delle piccole, se non ...