Andrea Orlando Pd | ' Il governo Meloni punta ai salari bassi e lascia decidere le lobby e le multinazionali'

, deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro, n una intervista al quotidiano La Stampa ha fatto il punto della situazione sul lavoro del governo Meloni, una critica amara sulla condizione ...Il dempubblica sui social una foto della cena di Capodanno cui ha partecipando e chiosa: "Nessuno si è portato la pistola"."Il no alla legge sul salario minimo fa parte di una strategia, si è scelto di cercare di essere competitivi non attraverso politiche industriali e crescita delle imprese, ma puntando su bassi salari ...Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro, in una intervista a La Stampa sottolinea: “Meloni ha perso la sua scommessa di fare da trait d'union tra i Paesi fondatori dell'Ue e quelli di Visegrad, tenendo ...