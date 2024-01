Ancelotti | contatti col Brasile ma tutto era legato al Real

Il Real Madrid continua a programmare il suo futuro, in campo e in panchina. Carlo Ancelotti lascerà il club a fine stagione e Florentino Perez ha ... (sportface)

"Io ho avutocon il presidente della Cbf e voglio ringraziare Ednaldo Rodrigues il cui interesse mi ha ... Lo ha detto l'allenatore del Real, Carlo, nella prima conferenza stampa dopo ......Carlo, che ha parlato anche di come siano andate le cose nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Maiorca. "La realtà, lo sanno tutti, è che ho avuto deicon l'...Il tecnico dei Blancos dopo il rinnovo di contratto: "Confermo che questa sarà la mia ultima panchina, anche se non so ancora per quanto&q ...'Un difensore a gennaio Non ci stiamo pensando' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Le sirene brasiliane hanno suonato a lungo, lo hanno tentato e ...