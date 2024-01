Ambra e Francesco Renga festeggiano i 20 anni di Jolanda | “Tutto l’amore del mondo”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il tempo passa, i figli crescono e quella che fino a un momento prima era la tua piccola bambina ormai è diventata una donna sensibile, forte, consapevole e pronta a conquistare il suo posto nel. Certamente queste e altre sensazioni hanno attraversato il cuore diAngiolini e, entusiasti di poter festeggiare in questo 2 gennaio 2024 i 20della figlia. Entrambi i genitori hanno condiviso su Instagram splendide parole per la ragazza, condite da alcune foto ricordo di un album di famiglia che aggiornano costantemente.Angiolini e, uniti dalper“Nessuno avrebbe mai investito su questi due…sì! ...

Jolanda Renga è nata dalla relazione fra Ambra Angiolini e Francesco Renga : ultimamente la ragazza è apparsa sul piccolo schermo in diverse ... (donnapop)

Jolanda Renga , figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga , compirà 20 anni il 4 gennaio. Il suo romanzo di esordio, "Qualcosa nel modo in cui ... (leggo)

L'attrice dedica alla sua primogenita che oggi compie 20 anni parole piene d'amore anche a nome dell'ex ...Nonostantenon siano più una coppi a da tempo, hanno ancora qualcosa che li accomuna e li unisce. La loro Jolanda infatti sembra essere la loro unica ragione di vita e il motivo per ...Ambra Angiolini è una mamma molto orgogliosa della sua piccola Jolanda che oggi, 2 gennaio, compie 20 anni. La figlia è il frutto dell'amore tra la cantante ...Non meno dolce il post di auguri di papà Francesco Renga: « E sono 20 gli anni che mi hai reso un uomo… amore mio bellissimo » ha scritto su Instagram condividendo uno scatto in bianco e nero mentre ...