Amadeus stravince la sfida di Capodanno | notte fonda per Federica Panicucci

(Di martedì 2 gennaio 2024) La primadel nuovo anno tra Rai e Mediaset ha visto trionfare i vertici di Viale Mazzini in maniera netta. Si sono scontrati per il concertone dell’ultimo dell’anno L’Anno che verrà ein Musica e il risultato ha rispettato chiaramente le aspettative. L’effetto regolamento Sanremo 2024 ha privato gli autori di Cologno Monzese di inserire i volti che parteciperanno alla kermesse, decretando di fatto un tracollo davvero doloroso.: il cast diventa determinante Qualche settimana fa erano emersi i pronostici dellatra L’Anno che Verrà ein Musica. Si parlava già di una vittoria schiacciante perin quanto poteva sfruttare il regolamento di Sanremo 2024. E così è stato, infatti, visto che ...

Ascolti Tv, tutti a fare il countdown su Rai 1. Ecco i dati della notte di Capodanno Nella serata di ieri, domenica 31 dicembre 2023 , su Rai1 L'Anno che Verrà , in onda dalle 20:52 alle 00:56, ha ...Imma Tataranni, volano Terra Amara e Affari Tuoi . Per quanto riguarda, invece, la prima ... con il 24,5%, mentre Affari Tuoi diha raggiunto addirittura i 5 milioni di spettatori con ...Come ogni anno si ripete la sfida a distanza tra reti ammiraglie, con L’anno che verrà condotto da Amadeus su Rai1 e Capodanno in musica in ...Su Rete4 Un amore sotto l’albero viene visto da 288.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 la commedia A qualcuno piace caldo ha interessato 319.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Edward mani di forbice ha ...