Altavilla Silentina | il Maestro Mangone ritrae la Regione Campania

... secondo le modalità indicate nel regolamento consultabili sul sito del Forum www.fdg Altavilla .it oltre che nelle rispettive pagine sociali. ... (247.libero)

Grande successo per l'eccelsa esposizione artistica del Maestro Fernando Alfonso Mangone al Municipio di, un virtuoso dell'arte che trasporta il pubblico attraverso un viaggio visivo che abbraccia le radici delle antiche civiltà fino alle meraviglie nascoste della Campania. Le opere .... Grande successo per l'eccelsa esposizione artistica del Maestro Fernando Alfonso Mangone al Municipio di, un virtuoso dell'arte che trasporta il pubblico ...ROMA (ITALPRESS) – “Io sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. E poi poteva andare in ventimila posti e invece è venuto proprio lì… Se l’avessi immaginat ...La sede del municipio diventa una galleria d'arte. Ad Altavilla Silentina, il maestro Fernando Alfonso Mangone espone in via permanente le sue opere. Le scale del Comune, i tre piani ...