Almera | Almera scandaglia il mercato alla ricerca di un difensore centrale | un centrocampista e un attaccante

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 gennaio 2024) 2024-01-01 23:45:20 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: DDal club sono chiare. Non ci sarà una grande rivoluzione in questodi gennaio. Sanno che cambiare tanti giocatori in rosa comporta dei rischi ed è ben visibile, dopo quanto accaduto nelestivo con le conseguenti disastrose conseguenze sportive. Ilinvernale è untrappola e la dirigenza sportiva del club ha imparato la lezione basato sugli errori commessi in passato in questoche non ti regala grandi cose a un certo livello e, tantomeno, in grande. Nella stagione 2019-20 (la prima dell’era Turki) e 2020-21, i rojiblancos hanno ingaggiato rispettivamente sei e tre giocatori. Antonio Sivera, David Costas, Francis Guerrero, Wilfred Kaptoum, Enzo Zidane e ...