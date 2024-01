Almanacco del 02-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)del giorno e non di primo gennaio capodanno Buon anno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Maria Santissima Madre di Dio primo giorno dell’anno nuovo Infatti secondo il calendario gregoriano inizio dell’anno cade il primo di gennaio proprio Papa Innocenzo XII nel 1961 1691 Scusate a stabilirlo La Tradizione di festeggiare il Capodanno deriva dal culto del dio Giano e si perde nei tempi fino ad arrivare al VII secolo quando i pagani delle Fiandre già stavano festeggiare il passaggio nuovo anno con vari riti di capodanno una festa sia civile che religiosa è il primo dell’anno il giorno dedicato anche il bilancio dell’anno appena trascorso e di buoni propositi quello nuovo insomma ci sono tanti in propositi da questo punto di vista che cosa è accaduto oggi nel 2002 l’euro è entrato in circolazione sono nati per Valentina Cortese Pierre de Coubertin ...