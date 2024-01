Alla scoperta del Borgo di Tragliata tra agricoltura ed enogastronomia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 gennaio 2024) Fiumicino, 2 gennaio 2024 –di, situato alle porte di Roma, sorge su di un suggestivo sperone di tufo. Le sue origini storiche risalgono all’epoca etrusca, di cui rimangono tuttora intatti i blocchi delle mura perimetrali e i granai a imbuto. Oltre a questo la storia ha lasciato aldila torre per gli avvistamenti dei Saraceni e due splendide chiese, una in stile barocco ed una di epoca medievale. Il 6 gennaio 2024 andrà in scena, proprio al, l’evento “TerritorioSalute Turismo“: un convegno per promuovere le eccellenza culinarie di Fiumicino. Di seguito gli appuntamenti: ? Ore 10:00 Apertura mercato e esposizione prodotti dei Biodistretti (miele, formaggi di pecora e suoi derivati, formaggi di vaccina e ...