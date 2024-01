Alice Campello ripercorre il suo 2023 | “Ho rischiato di perdere le mie ragioni di vita”

Alvaro Morata è un famoso calciatore di origini spagnole. Conosciuto per le sue qualità sportive e per aver militato nella Juventus, nel Chelsea, ... (ilcorrieredellacitta)

Modella, imprenditrice e mamma di quattro figli, ha fondato un marchio di cosmetica naturale in cui c’è molto della sua famiglia. In casa tutti usano ... (vanityfair)

Sempre splendida e in perfetta forma in moltissimi si chiedono quale sia il segreto di Alice Campello , per allena rsi usa un singolo attrezzo . La sua ... (sportnews.eu)

Le vip anche in questo caso offrono spunti da copiare, comein minidress rosso che lascia la schiena nuda: una scelta sexy ma insieme giocosa. Anche il completo The Archivia indossato ...e Alvaro Morata sono diventati genitori per la quarta volta della piccola Bella .Alice Campello fa un bilancio del suo 2023, ricordando le settimane difficili dello scorso gennaio quando, a seguito di complicazioni dovute al ...Alice Campello è tornata sulle difficoltà legate al parto dell’ultima figlia Bella: «Fortunata e grata per poter veder crescere i miei figli e mio marito con la nostra piccola in braccio» ...