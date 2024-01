Alfasigma firma accordo per acquisire Jyseleca da Galapagos per 170 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) –S.p.A ha annunciato oggi di averto unconNV per l'acquisizione del business(filgotinib) per una cifra massima di 170 milioni. L'fa seguito alla lettera d'intenti annunciata lo scorso 30 ottobre 2023 e rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella strategia di crescita di. Grazie a questa operazioneaggiungerà al proprio portafoglio un prodotto innovativo e specializzato e rafforzerà notevolmente la sua pipeline con un nuovo programma di Fase 3 volto a estendere l'etichetta dia una terza indicazione. Inoltre, grazie all'acquisizione,prevede di espandere la propria presenza in maniera significativa nei ...