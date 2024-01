Alessandro Rossi nuovo presidente di SIMG

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 gennaio 2024) Arriva una nuova figura per la Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie –è il. Dopo la nomina avvenuta durante il 40° Congresso Nazionale della società scientifica lo scorso novembre nella città di Firenze, adessosegue l’attualeemerito Claudio Cricelli. Ad entrare in carica c’è anche ilConsiglio e la Giunta. “Ilanno inizia con un gruppo dirigente nazionale e regionale ampiamente rinnovato con l’elezione di molti giovani che hanno già ampiamente dimostrato il proprio valore – ha detto Cricelli – da oggi assumo la carica diEmerito: in questo ruolo istituzionale affiancherò ile gli ...