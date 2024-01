Al via la Presidenza italiana del G7

(Di martedì 2 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dall'1 gennaio, l'Italia ricopre ladel G7, “un foro che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante nella tutela del sistema internazionale basato sulle regole e i valori democratici e nel far fronte alle sfide del nostro tempo”, sottolinea la Farnesina in una nota.Sotto la guida del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, verranno organizzate quattro delle riunioni ministeriali G7: due riunioni dei Ministri degli Esteri ad aprile (Capri) e poi in autunno a Fiuggi; una riunione dei Ministri del Commercio Internazionale a luglio (Reggio Calabria) e una riunione dei Ministri dello Sviluppo in autunno (Pescara).L'anno delladel G7 avrà il suo culmine nel vertice dei Capi di stato e di Governo che il ...

L'Italia protagonista della politica internazionale. Da Nord a Sud accoglieremo gli alleati per affrontare le grandi questioni mondiali": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani