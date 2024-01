Al Trianon | gennaio a tutto Raffaele Viviani

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiÈ dedicata ala programmazione teatrale delnel mese di. Dopo il grande successo di critica e di pubblico nel periodo natalizio che ha salutato il ritorno della Cantata dei Pastori con Peppe Barra, ad apertura del nuovo anno il cartellone, curato da Marisa Laurito, offre quattro spettacoli scritti o ispirati dal commediografo stabiese. Continua così l’azione culturale della fondazione di Forcella di valorizzazione e di promozione del repertorio dell’autore al quale è peraltro dedicato il teatro, in particolar modo a favore del pubblico più giovane. Si inizia venerdì 5con il dittico di atti unici “‘O cafè ‘e notte e ghiuorno” (Caffè di notte e giorno) e “‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella” (Scalo marittimo), per il ...

Napoli Il 5 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 al Trianon due atti unici di Raffaele Viviani, "O cafè 'e ...Torna a teatro l'attore comico e one man show Ciro Giustiniani, noto al grande pubblico per i suoi monologhi "casalinghi", che guardano, cioè, il mondo attraverso la metafora delle quattro mura domest ...È dedicata a Raffaele Viviani la programmazione teatrale del Trianon nel mese di gennaio. Dopo il grande successo di critica e di pubblico nel periodo natalizio che ha salutato il ritorno della Cantat ...