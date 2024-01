Agoume verso Siviglia | Inter al lavoro | ecco il nodo da sciogliere per la firma

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lucienpotrebbe lasciare l’nel corso del mercato di gennaio per vestire la maglia del. Il punto. FORMULA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Luciendovrebbe lasciare l’nel corso della finestra di mercato invernale. Nel suo destino dovrebbe esserci il. Proseguono da alcuni giorni i contatti tra le parti. Ildaè quello relativo alla formula dell’affare. Probabile un prestito con diritto di riscatto. Fonte: SportMediaset.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

