Agoume | centrocampista verso il Siviglia | un nodo da sciogliere

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lucien potrebbe lasciare l'Inter nel corso del mercato di gennaio per vestire la maglia del. Il punto. FORMULA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Lucien dovrebbe lasciare l'Inter nel corso della finestra di mercato invernale. Nel suo destino dovrebbe esserci il. Proseguono da alcuni giorni i contatti tra le parti. Il da è quello relativo alla formula dell'affare. Probabile un prestito con diritto di riscatto.

